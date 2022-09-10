İstanbul Valisi’nden kaza hakkında açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kaza ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul Avcılar’da meydana gelen ve 99 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açıklama geldi.

İstanbul Avcılar’da yaşanan metrobüs kazasında yaralananların son durumuna ilişkin açıklama İstanbul Valisi Yerlikaya’dan geldi. Yerlikaya “Avcılar’da dün meydana gelen #metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşehrimizden 88’i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum.” ifadelerini kullandı.