İstanbul Valisi’nden uyarı geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen yağışla ilgili vatandaşlara uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili oldu. Yeni uyarıda bulunan yetkililerden sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabı Twitter’dan bugün ve yarın beklenen kar sağanakları konusunda uyardı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımında, “Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son paylaştığı verilere göre İstanbul’da; Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00’dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın” ifadelerine yer verdi.