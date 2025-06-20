İstanbul, Van, İzmir’de Uyuşturucu Operasyonu

İSTANBUL, VAN VE İZMİR’DE YAPILAN OPERASYONLAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul, Van ve İzmir’de gerçekleştirilen uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyonların sonuçlarını açıkladı. Yerlikaya, bu operasyonlar sonucunda 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin yakalandığını belirtti.

OPERASYON DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLEN MADDENİN MİKTARI

Bakan Yerlikaya, “İstanbul, Van ve İzmir’de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik dün düzenlediğimiz 3 ayrı operasyonumuzda 397,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik.” dedi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 220,5 kilogram eroin, 126 kilogram bonzai, 51 kilogram metamfetamin ve 15,5 kilogram sıvı kimyasal madde ele geçirildiği bilgisi verildi. Yerlikaya, operasyonların İstanbul, Van ve İzmir İl Emniyet Müdürlükleri ile durumu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütüldüğünü vurguladı.

Uyuşturucu İle Mücadele Vurgusu

Bakan Yerlikaya, düzenlenen operasyonların devam edeceğini belirterek şunları söyledi: “Valilerimizi, operasyona koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimiz, İlçe Müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.” Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin sadece bir güvenlik meselesi olmadığının altını çizerken, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.