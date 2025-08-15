Ekonomi

İstanbul Ve Ankara’da Okul Servislerine Zam

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERVİS ZAMLARI

İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde zam taleplerini bildirmişti. Ankara’da servis ücretleri için istenen artış oranı yüzde 50 olarak belirlenirken, İstanbul’da bu oran yüzde 35 olarak açıklandı.

ANKARA’DA YÜZDE 30 ZAM GERÇEKLEŞTİ

Yapılan bu taleplerin ardından, Ankara’daki okul servislerine yönelik olarak yüzde 30’luk bir zam gerçekleşti. Bu durum, hem veliler hem de servis işletmeleri arasında önemli bir konu haline geliyor.

