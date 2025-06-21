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İstanbul Ve Kocaeli’de Fuhuş Operasyonu

KOCAELİ VE İSTANBUL’DA EŞ ZAMASIZ FUHUS OPERASYONU

Kocaeli ve İstanbul’da gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonunda toplamda 6 şüpheli yakalandı ve 6 mağdur kadın kurtarıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği, fuhuş olaylarının tespiti, zührevi hastalıkların önlenmesi ve fuhuşa zorlanan kadınların kurtarılması amacıyla önemli bir çalışma başlattı.

PLANDI OPERASYONUN DETAYLARI

17 Haziran sabahı saat 07.30 sıralarında, İstanbul ile Kocaeli’de 7 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar neticesinde, fuhuşa teşvik, aracılık yapma ve yer temin etme suçlamalarıyla 6 şüpheli yakalandı. Gözaltındaki şüphelilerden 5’inin, isimleriyle birlikte U.V., H.T., M.C.A., İ.K. ve B.K. olduğu öğrenildi. Şüpheliler, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı zamanda, fuhuş suçuna maruz kalan 6 mağdur kadın kurtarıldı.

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