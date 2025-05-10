İstanbul ve Yalova’da Operasyon Gerçekleşti

OPERASYONLAR VE GÖZALTILAR

Kendini polis olarak tanıtan çeteye yönelik İstanbul ve Yalova’da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklandı. Bartın’da yaşayan A.S., polis kılığına girmiş dolandırıcılar tarafından 3 milyon TL dolandırıldığı yönünde şikayette bulundu. Bu şikayet üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Dolandırıcılık Büro polisleri, İstanbul ve Yalova’daki 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve K.O, A.G, A.S, H.Y, M.S, M.Ç.B gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, Bartın’a getirildi ve emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneden sağlık raporu alarak Bartın Adliyesi’ne sevk edildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKMA

Zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Bu süreçte A.S., K.O., A.G., H.Y. ve M.S., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheli M.Ç.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nitelikli dolandırıcılık suçu nedeniyle gerçekleştirilen operasyon öncesinde, dolandırıcılık bürosu ekiplerinin şüphelilerin her adımını takip ettiği belirlendi.

DELİLLER VE TAKİP SÜRECİ

Polisler, şüphelilerin banka hesap hareketlerini inceleyerek analiz yaptı ve toplamda 500 saatlik güvenlik kamera kaydını izledi. Şüphelilerden M.S’nin İstanbul’dan Bartın il merkezine 4 araç değiştirerek geldiği, tanınmamamak için farklı bölgelerde 3 kez kıyafet değiştirdiği tespit edildi. A.S.’nin 1.5 milyon TL’sinin M.S. tarafından elden teslim alınma anlarına dair güvenlik kamera görüntülerine de ulaşan ekipler, evlerde yapılan aramalarda nitelikli dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen çeşitli banka kartları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi.