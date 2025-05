(İstanbul) – Vefat Eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor. (Akm) Düzenlenen Törende Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Ve Tuncer Bakırhan Konuştu. Hatimoğulları, “Sana Söz Sırrı Hocam, Barışa Hep Birlikte Kavuşacağız.” Dedi. Bakırhan, “Sana Söz Sırrı, Barış Kazanacak Bir Gün.” Diye Ekledi. “Bu Sefer Barış Mutlaka Olacak.”

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR

Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için cenaze töreni gerçekleştiriliyor. Tören, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılıyor. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan törende konuşmalarını gerçekleştirdi. Hatimoğulları, “Sana söz Sırrı hocam, sana söz, Anadolu ve Mezopotamya toprakları hak ettikleri barışla yoğrulacak, hak ettikleri barışa hep birlikte kavuşacak. Burada yürekten inandığın halkların kardeşliği, bu topraklarda mutlaka ve mutlaka yaşam bulacak. Sana sözümüz olsun. Güle güle Sırrı hocam” dedi. Bakırhan ise “Sana söz Sırrı, barış kazanacak bir gün. Neşeni, barış için çarpan o güzel yüreğini hep birlikte çok özleyeceğiz. Sen şimdi gözlerini kapattın ama biz senin gözlerinden bakmaya devam edeceğiz bu ülkeye, insanlarına. Uğurlar olsun yoldaşım. Sana söz, biz bu ülkeyi yarım bırakmayacağız” şeklinde konuştu.

BARIŞIN ELÇİSİ OLARAK ANILDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, konuşmasında “Barışın elçisi, her düşünceden, her milletten, her dilden, her cinsiyetten insanın barış elçisi olan sevgili Sırrı Süreyya Önder’i bugün hep birlikte sonsuzluğa uğurlayacağız” ifadesini kullandı. Hatimoğulları, partileri adına dua eden tüm kesimlere teşekkür ederek, “Sevgili Sırrı hocamızın hastalığı sırasında desteklerini esirgemeyen herkese, sağlık emekçilerine ve basın emekçilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

BARIŞ İÇİN VERİLEN MÜCADELE

Hatimoğulları, “Barışın, adaletin, demokrasinin yolu incedir, uzundur, taşlıdır, dikenlidir” sözleriyle, Sırrı Süreyya Önder’in mücadeleci ruhunu vurguladı. Konuşmasında, “Sen bu ülkeyi bekleyen tehlikelerin farkındaydın” diyerek, Önder’in barışa olan inancını ve bu konudaki kararlılığını dile getirdi. “Bu sefer barış mutlaka olacak” ifadesiyle, onun mücadelesinin devam edeceği mesajını verdi. Barışın her kesim için bir nefes olacağını söyleyen Hatimoğulları, “Bu sefer barış mutlaka olacak. Bu topraklarda kanı canı birbirine karışan bütün halklara söz” dedi.

DUALAR VE ANILAR

Bakırhan, hastaneye süreci boyunca destek olan herkese teşekkür ederek, “18 gündür Türkiye’nin dört bir yanından Sırrı Süreyya Önder için yapılan dualara bizzat şahit oldum” dedi. Bakırhan, Sırrı’nın barış mücadelesindeki önemini vurgulayarak, “Hep birlikte onun yarım bıraktığı ama bizim başarıya ulaştıracağımız barışı bir gün mutlaka bu topraklara getireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı. Sırrı Süreyya Önder’in, toplumda birleştirici rol üstlendiğini söyleyen Bakırhan, “Ne olursa olsun bu topraklarda barışı zorladın” dedi.

SON SÖZLER VE VEDA

Bakırhan, Sırrı’nın barış mesajlarının ve hikayesinin, birçok bireyin hayat hikayesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. “Sana söz, Fırat suyu Marmaray’a karışacak. Sana söz Sırrı, barış kazanacak bir gün. Neşeni, barış için çarpan o güzel yüreğini hep birlikte çok özleyeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı. Sırrı Süreyya Önder’in hatırası, dostları ve sevenleri tarafından derin bir özlemle anılmaya devam ediyor.