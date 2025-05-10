İstanbul Veli Akademileri Zirvesi Yapıldı

İSTANBUL’DA EBEVEYNLİK ZİRVESİ DÜZENLENDİ

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Veli Akademileri Ebeveynlik Zirvesi’ni gerçekleştirdi. Programda aile ve sosyal politikalar bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Yurt dışında örneği olduğu gibi annelerin ve babaların çocuklarını takip edebileceği bir uygulamayı ilgili bakanlıklarımızla birlikte hayata geçireceğiz. Bu uygulama ile çocuğun dijital ortamdaki davranışları izlenebilecek, ekran süresi kontrol altına alınabilecek ve güvenli internet kullanımı teşvik edilecek” dedi. Zirve “Huzurlu aile, mutlu çocuk” temasıyla bir üniversitenin konferans salonunda yapıldı. Programa, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Ahmet Cevat Acar ve birçok davetli katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından zirve protokol konuşmaları ile devam etti. Programın ardından katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.

BEKLENTİLERİ ARTIRAN YENİ UYGULAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Ebeveynler olarak çocuklarımızın dijital hayatına seyirci kalamayız. Oyunlarını bilmeli, izledikleri videoları sorgulamalı, hangi platformlarda vakit geçirdiklerini öğrenmeliyiz. Bir ekran, hiçbir zaman bir anne şefkatinin, bir baba ilgisinin, bir arkadaş gülüşünün, bir öğretmen dokunuşunun yerini tutamaz. Eğitim içeriklerimizde dijital okuryazarlığa yer vererek bu alanda farkındalığı artırmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu. Aile ve çocuklara danışmanlık hizmetlerini artırma yönünde çeşitli rehberlik seminerleri ve ücretsiz eğitim programları düzenlediklerini vurguladı.

ÇOCUKLAR İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR DİJİTAL DÜNYA HEDEFİ

Özdemir Göktaş, çocukların dijital mecralarda karşılaştıkları riskleri azaltmak amacıyla yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekti. “Sosyal medya platformlarının çocukları koruyan düzenleme ve algoritma geliştirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde daha radikal önlemler almak durumunda kalacağız. Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak için yasal bir düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyoruz. 2025 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edilmesi, aile kurumuna verdiğimiz önemi bir kez daha artırıyor. Bu yıl boyunca ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla pek çok etkinlik, proje ve destek programı yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DETOKS KAMP VE ÇALIŞMALAR

Çocuklar için yeni bir uygulama geliştirme çabalarının sürdüğüne de değinen Göktaş, “Aile içi iletişimi güçlendirmek ve çocukların dijital dünyayı daha sağlıklı kullanabilmeleri için dijital detoks kampları düzenliyoruz. Bu kamplarda aileler, ekranlardan uzak, doğayla iç içe etkinliklere katılıyorlar” dedi. Bu etkinliklerle hem dijital bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmaya katkı sağladıklarını hem de çocukların zihinsel ve duygusal güçlenmelerine destek olduklarını belirtti.