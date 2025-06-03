İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Yalnızca Yetkili Satış Noktalarından Hayvan Alımını Tavsiye Ediyor

KURBAN BAYRAMI VE HAYVAN SEÇİMİNE DİKKAT

İstanbul Veteriner Hekimler Odası, kurbanlık hayvanların yalnızca yetkili satış noktalarından ve veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, kulak küpesi gibi resmi belgelere sahip sağlıklı hayvanlar arasından seçilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Odadan yapılan açıklamada, Kurban Bayramı’nın milyonlarca insanın dini vecibelerini yerine getirdiği, dayanışma ve paylaşmanın ön plana çıktığı önemli bir dönem olduğuna dikkat çekildi. Ancak bu süreçte çok sayıda hayvanın yer değiştirmesi ve kesime gitmesinin halk sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre güvenliği açısından dikkatli bir organizasyon gerektirdiği kaydedildi.

BULAŞICI HASTALIKLAR VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ

Açıklamada, “Ülkemizde bayram süresince hayvan varlığının yaklaşık yüzde 5’i kesilmektedir. Bu durum, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılması, zoonotik hastalıkların artışı, çevre kirliliği ve vektör popülasyonundaki artış gibi riskleri beraberinde getirmektedir. Özellikle sıcak hava koşullarında bu riskler daha da artmaktadır.” denildi. Kurban döneminde alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı: Kurbanlık hayvanlar yalnızca yetkili satış noktalarından ve veteriner sağlık raporu, nakil belgesi, kulak küpesi gibi resmi belgeleri bulunan sağlıklı hayvanlardan seçilmeli. Hayvanların TÜRKVET sistemine kayıtlı, koruyucu aşıları yapılmış ve sağlıklı bir görünümde olmaları büyük önem taşıyor.

KESİM PROSEDÜRLERİNE UYULMALI

Kesimlerin, belediyelerin izin verdiği resmi kesim alanlarında, yetkili kişiler tarafından, hayvan refahına uygun yöntemlerle yapılması gerektiği vurgulandı. Kesim öncesi ve sonrası veteriner hekim kontrolü, etin hijyenik olması ve insan sağlığını tehdit edebilecek durumların önlenmesi açısından kritik bir aşama. Atıkların çevreye rastgele atılmaması, özellikle hayvansal atıkların uygun şekilde toplanıp bertaraf edilmesi gerektiği belirtildi. Sokak hayvanlarının bu atıklara erişimi, brusella, tüberküloz, ekinokok gibi zoonotik hastalıkların yayılmasına neden olabiliyor, bu yüzden atık yönetimi belediyeler tarafından etkin bir biçimde yürütülmeli.

KESİM YERİ VE HİJYEN KOŞULLARI

Vatandaşların mümkünse kendi bahçelerinde kesim yapmaktan kaçınmaları gerektiği ifade edildi. Eğer bu mümkün değilse, hijyen koşullarına uygun beton zeminlerde dikkatli bir şekilde kesim yapmalı, bölge temizlenmeli ve atıklar uygun şekilde poşetlenip belediyelere teslim edilmelidir. Ayrıca, farklı bölgelerden gelen ve uzun süre bir arada tutulan hayvanların geri gönderilmeyerek, Et ve Süt Kurumu tarafından üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde satın alınması, bulaşıcı hastalık riskini azaltma açısından önem taşıyor.