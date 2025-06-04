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İstanbul Yarımada’da Yunuslar Havadan Görüntülendi

YUNUSLARIN HAFA DANS GÖSTERİSİ

İstanbul’un tarihi Yarımada açıklarında, insanlara yakınlığıyla bilinen yunuslar havadan görüntülendi. Havanın ısınmasıyla birlikte suya dökülen bu sevimli canlılar, izleyenlerde hayranlık uyandırdı. Karadeniz ile Marmara Denizi arasında göç eden yunuslar, İstanbul Boğazı çevresinde yaz aylarında daha çok görünür hale geliyor.

BOĞAZ’DA YAZ GÜNEŞİNDE OYNAYAN YUNUSLAR

Tarihi Yarımada açıklarında yunus sürülerinin havadan görüntülenmesi dikkat çekti. Boğaz’ın serin sularında adeta dans eden bu canlıların sevimli halleri, kameraya yansıdı ve izleyenleri büyüledi. Yaz mevsiminde İstanbul’un sularında serinlemek için gelen yunuslar, gördükleri ilgiyle kendine hayran bırakıyor.

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