İstanbul Yarış Festivali Heyecanı Başlıyor

İSTANBUL YARIŞ FESTİVALİ HEYECANI

Hafta sonu, İstanbul’da birbirinden değerli safkanların kıyasıya mücadele vereceği yarış heyecanı yaşanıyor. Veliefendi Hipodromu, 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar tarihlerinde İstanbul Yarış Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festivalde, gözde safkanların bir araya geleceği çeşitli yarışlar düzenlenecek.

KOSULAR VE PROGRAM

Festival kapsamında başta UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu, Bi’Talih Uluslararası Topkapı Koşusu, Uluslararası UAE Boğaziçi Koşusu, Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası France Galop Anadolu Koşusu, Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth Koşusu ve Uluslararası IFAHR Koşuları olmak üzere toplamda 19 koşu yarışseverlerle buluşacak. İstanbul Yarış Festivali’nin 1. gününde ilk koşu saat 17.15’te başlıyor, 2’nci günde ise ilk koşunun startı saat 13.30’da verilecek.