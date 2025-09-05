İstanbul Yarış Festivali Heyecanlı Olacak

İSTANBUL YARIŞ FESTİVALİ’NDEKİ HEYECAN

Bu hafta sonu, İstanbul’dan spor tutkunlarını heyecan dolu anların beklediği bir etkinlik yaşanacak. Veliefendi Hipodromu, 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar tarihlerinde iki gün boyunca İstanbul Yarış Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Bu festivalde, gözde safkanların katılımıyla önemli koşular gerçekleştirilecek. Etkinlikte başta UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu, Bi’Talih Uluslararası Topkapı Koşusu, Uluslararası UAE Boğaziçi Koşusu, Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası France Galop Anadolu Koşusu, Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth Koşusu ve Uluslararası IFAHR Koşuları gibi önemli yarışlar yer alırken, toplamda 19 koşunun yapıldığı bir yarış heyecanı yaşanacak.

İLK KOŞULARIN BAŞLAMA SAATLERİ

İstanbul Yarış Festivali’nin 1. gününün ilk koşusu saat 17.15’te başlayacak. Festivalin ikinci gününde ise ilk koşu saat 13.30’da start alacak. Yarışseverler, bu iki günde birbirinden değerli safkanların kıyasıya mücadelesine tanıklık edecek.