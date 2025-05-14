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İstanbul Yine Barış Görüşmeleri İçin Seçildi

İSTANBUL’UN BARİŞ GÖRÜŞMELERİNDEKİ ROLÜ

Daha önce de barış girişimlerine ev sahipliği yapan İstanbul, yeniden gündemde. Türkiye’nin diplomatik duruşu ve coğrafi konumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk çabalarıyla birleşince İstanbul, tercih edilen bir merkez haline geliyor. Peki, Putin ve Zelensky’nin İstanbul’da görüşme nedeni ne? Barış müzakereleri kapsamında kimlerle görüşmeler yapılacak?

GÖRÜŞMELERİN TARİHİ VE ÖNEMİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da doğrudan barış görüşmelerine başlama teklifinde bulundu ve bu teklife Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den olumlu bir yanıt geldi. Görüşmelerle ilgili olarak Zelenski, “Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere Pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, ‘yapamayız’ demek için bahane aramazlar” dedi. Aynı zamanda, Putin de Moskova’da yaptığı basın toplantısında, “Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz” açıklamasını yaparak 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmeleri yeniden başlatmayı önerdi.

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