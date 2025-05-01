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İstanbul Yolları Tekrar Açıldı

TRAFFİĞE AÇILAN YOLLARIN DURUMU

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri çerçevesinde trafiğe kapatılan Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi çevresindeki yolları yeniden araç ve yaya trafiğine açtı. Yapılan değerlendirmenin ardından, kapatılan yolların durumuna yönelik yeni bir karar alındı.

TEDBİRLERİN UYGULANMASI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, sabah saatlerinden itibaren Mecidiyeköy, Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çıkan birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılmıştı. Bu kapsamda, çoğu yol emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak, bölgedeki hareketliliğin sona ermesiyle birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kapatılan yolları tekrar trafiğe açtı.

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