İstanbul Zeytinburnu’nda Silahlı ve Bıçaklı Kavga

İKİ GRUP ARASINDAKİ TARTIŞMA BÜYÜYOR

İstanbul Zeytinburnu’nda aralarında husumet bulunan iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirlerine silah çekerek bıçakla saldırmaya başladı. Olay sonucunda 7 kişi yaralanırken, polis ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay, Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi’nde meydana geldi.

TAŞ, SOPA VE BIÇAKLI KAVGA

Edinilen bilgilere göre, husumetli iki grup arasında başlayan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı bir kavgaya dönüştü. Şahıslardan biri olan D.B., silahla kalabalığa doğru rastgele ateş açtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILIYOR

Silahla açılan ateş nedeniyle B.Y., N.Y. ve T.Ö. yaralanırken, diğer taraftan S.B., M.D. ve S.B. ise bıçakla yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, tarafların sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdığını gösteriyor.