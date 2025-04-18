İstanbula 2.500 Yeni Taksi Gelecek

İBB MECLİSİ’NDEN YENİ DÜZENLEME

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın açtığı dava sonrası mahkemenin aldığı karar doğrultusunda düzenlemeyi revize ederek, 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 29 yıllığına ruhsatlandırılması ve işletilmesi amacıyla ihale yapılmasına oy birliğiyle onay verdi. Bu taksiler, yalnızca uygulama üzerinden hizmet verecek.

Taksiciler Odası Dava Açtı

İBB, İstanbul’daki taksi hizmetlerini geliştirmek için 2.500 yeni taksi plakası ihalesinin ilk bölümünü 18 Şubat 2025’te yapmayı planlıyordu. Ancak, İstanbul Taksiciler Odası tarafından açılan dava sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. İhale kararı, dava sonrasında mahkeme tarafından alınan yürütmeyi durdurma kararına uygun bir şekilde tekrar meclis gündemine alındı. Mahkeme, bazı hükümlerin uygulanmasını durdurmuş, ancak yasaya aykırı olmayan kısımların devam etmesine izin vermişti.

Sadece Uygulama Üzerinden Hizmet Verecek

İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından daha önce sunulan kararda, 2 bin 500 taksilik yeni sistemin uzun vadeli ruhsatlandırılmasının yanı sıra ulaşımın dijitalleşmesine katkı sağlayacağı hedefleniyor. Uygulama tabanlı hizmet verecek bu taksilerin, teknoloji destekli hizmet kalitesi ve denetim açısından avantaj sağlayacağı düşünülüyor. Yeni düzenlemenin, İstanbul’daki taksi arzını artırması ve vatandaşların dijital uygulamalar üzerinden daha kontrollü ve verimli ulaşım hizmeti almasını sağlaması bekleniyor. İhalenin önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.