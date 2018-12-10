İstanbul’a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul'da beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama geldi.

Kara kış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul’da beklenen kar yağışı ile ilgili açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, ‘Ankara’da havanın bu akşam ve yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği, öğleden sonra ara verecek yağışın gece yarısından itibaren kar şeklinde yeniden başlayacağı ve kar yağışının çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkili olacağını tahmin ediyoruz.’ ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, yazılı açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye’nin Balkanlar üzerinden gelen yağışlı ve ardından soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

Bugün, yarın ve çarşamba günü ülkenin tamamına yakınında yağışlar beklendiğini belirten Coşkun, “Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışlar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.” bilgisini verdi.

Kıyı Ege, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa ve Yalova, Antalya’nın doğu ilçeleriyle Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiğini vurgulayan Coşkun, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde beklenilen yağışların yarın Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kar, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Ege’de karla karışık yağmur şeklinde olacağını aktardı. Coşkun, çarşamba günü ise iç kesimlerin tamamına yakınında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğini bildirdi.

Coşkun, perşembe gününden itibaren, ülkenin Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı yeni bir sistemin etkisine gireceğini ifade etti.

HÜRRİYET