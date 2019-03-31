İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 sandığa gidiyor

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimde 10 milyon 560 bin 963 İstanbullu seçmen oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde İstanbullular büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gidecek.

10 MİLYON 560 BİN 963 SEÇMEN

Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’daki 10 milyon 560 bin 963 seçmen, 39 ilçede kurulacak 31 bin 124 sandıkta oylarını kullanacak. 2014 yerel seçim verilerine göre; İstanbul’da 32 bin 165 sandık kurulurken, seçmen sayısı 9 milyon 997 bin 24 kişi olarak kayıtlara geçti. Kentteki seçmen sayısı bir önceki seçime göre, 563 bin 945 kişi arttı. Jandarma bölgesinde 1’i seyyar, 454 sandık ve 132 bin 784 seçmen, polis bölgesinde 155’i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 260 bin 748 seçmen bulunuyor.

EN ÇOK SEÇMEN ESENYURT’TA

Bu yılki seçimlerde İstanbul’da en çok seçmenin bulunduğu ilçe 556 bin 619 kişiyle Esenyurt olurken, bunu 539 bin 925 seçmenle Küçükçekmece, 498 bin 314 seçmenle Bağcılar takip ediyor. İstanbul’da en az seçmen 12 bin 608 kişi ile Adalar olurken, bu ilçeyi 29 bin 285 kişi ile Şile, 56 bin 668 kişi ile Çatalca izliyor.

SEÇMEN SAYISI ARTAN İLÇELER

Bir önceki yerel seçimlerde 1313 sandıkta 411 bin 720 seçmenin yer aldığı Esenyurt, 144 bin 899 kişiyle bu seçimlerde en çok seçmen artışının yaşandığı ilçe oldu. Sancaktepe’de 2014’te 201 bin 880 olan seçmen sayısı 75 bin 867 artarak, 277 bin 747’ye çıktı. Beylikdüzü’nde bir önceki seçimde 172 bin 949 olan seçmen sayısı, bu seçimde 55 bin 130 artarak 228 bin 79’a ulaştı.

Öte yandan Kadıköy’de 2014 yılında 415 bin 907 olan seçmen sayısı, 43 bin 536 azalarak 372 bin 371’e düştü.

TÜRKİYE’NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDA 18 BİN SEÇMEN OY KULLANACAK

İkili eğitimde 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi ile Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’nda, bugünkü yerel seçimlerde de 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için oy kullanacak. İstanbul ve Türkiye’nin diğer kentlerinde nüfus yoğunluğunun yüksek olmasına rağmen okul sayısının Yeşilkent’teki gibi az olmaması nedeniyle Leyla Bayram İlkokulu’nun ‘Türkiye’nin en kalabalık okulu’ olmasının yanı sıra pazar günü ‘En fazla seçmen ve sandığa sahip oy merkezlerinden biri olacak. Yeşilkent´te 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde oylarını kullanacak. Okul binasının az olması nedeniyle Avcılar’daki en fazla seçim sandığı da bu 3 okulda olacak.