İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’u ziyaret eden yabancı turist sayısı yılın ilk 6 ayında 2 milyon 720 bin 283 oldu. Haziranda ise İstanbul’u 684 bin 621 kişi ziyaret etti. İstanbul’a 681 bin 382 kişi hava yoluyla gelirken, deniz yoluyla şehri ziyaret edenlerin sayısı ise 3 bin 239 oldu.

Haziran ayında Atatürk Havalimanı’ndan bin 207 turist, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 224 bin 175 kişi, İstanbul Havalimanı’ndan 456 bin kişi İstanbul’a gelirken, Tuzla Limanı’ndan bin 630, Zeytinburnu Limanı’ndan bin 171, Ambarlı Limanı’ndan 162, Haydarpaşa Limanı’ndan 119, Pendik Limanı’ndan 74, Marmara Limanı’ndan 71, Sarayburnu Limanı’ndan 12 kişi şehre giriş yaptı. Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 66,61’i İstanbul Havalimanı’nı, yüzde 32,74’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullandı.

TURİST SAYISINDA ALMANLAR İLK SIRADA YER ALDI

İstanbul’a gelen yabancılar arasında Almanlar, 70 bin 989 turistle ilk sırada yer aldı. Almanlar, İstanbul’a gelen toplam ziyaretçi sayısının yüzde 10,37’ini oluşturdu. Alman turistleri sırasıyla 54 bin 351 kişiyle İranlılar, 39 bin 500 turistle Amerikalılar, 31 bin 210 turistle Ukraynalılar, 29 bin 567 turistle Iraklılar, 28 bin 23 turistle Fransızlar, 21 bin 14 turistle Ruslar, 20 bin 860 turistle Ürdünlüler, 19 bin 554 turistle Özbekistanlılar, 17 bin 113 turistle Hollandalılar, 16 bin 604 turistle Kuveytliler, 16 bin 462 turistle Libyalılar, 15 bin 721 turistle Azerbaycanlılar, 14 bin 943 turistle İsrailliler ve 12 bin 665 turistle İsveçliler takip etti.

Şehre gelen turistlerin yüzde 5,77’ini Amerikalılar, yüzde 4,56’sını Ukraynalılar, yüzde 4,32’sini Iraklılar, yüzde 4,09’unu Fransızlar, yüzde 3,07’sini Ruslar oluşturdu.

HAZİRANDA İSTANBUL’A 190 ÜLKEDEN TURİST GELDİ

Söz konusu dönemde İstanbul’a 190 ülkeden turist gelirken, en az ziyaretçinin geldiği ülkeler 1 kişiyle San Marino, Makao, Monako, Vatikan, Brunei, Solomon Adaları, Svaziland ve Tuvalu oldu. İstanbul’u en son 2020 yılının şubatında 962 bin 151 turist ziyaretçi ziyaret etmişti. İstanbul, normalleşme sürecine geçilmesiyle haziran ayında 684 bin 621 yabancı ziyaretçiyle son 16 ayın en fazla turistine ev sahipliği yaptı.