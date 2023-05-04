İstanbul’da 18 ilde kesinti

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul’un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Beylikdüzü ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 4 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ, 4 Mayıs elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul’un 18 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.