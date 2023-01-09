İstanbul’da 2 genç kız ölü bulundu

İstanbul Kartal’da üniversite öğrencisi olan 2 genç kızın ölü olarak bulunduğu öğrenildi. Aynı evde bileklerini keserek intihara kalkışan bir erkek ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da üniversite öğrencisi iki kişi bir evde ölü bulundu.

İddiaya göre, Dilara Gültay arkadaşı Cansu Demirel ile birlikte eski erkek arkadaşı Mustafa P.’nin Kartal ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evine gitti.

İki genç kız, evde ölü olarak bulundu.

Bileklerini keserek intihara kalkışan Mustafa P.’nin ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.