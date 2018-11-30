İstanbul’da 2 YPG’li yakalandı

İstanbul’da yuvalanan teröristler için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Suriye’den gelen 2 YPG üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK’nın Suriye yapılanması YPG/PYD üyesi 2 kişinin yasadışı yollardan Suriye’den Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra İstanbul’a geldikleri yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler, 2 kişinin gizlenebileceği adreslerle ilgili çalışma yürüttü. Kimlikleri ve adresleri deşifre edildikten sonra geçtiğimiz Pazartesi günü Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Hareket Timleri adreslere operasyon düzenledi. Suriye uyruklu oldukları belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HÜRRİYET