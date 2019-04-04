İstanbul’da 4 ilçede sayım sona erdi

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Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından itirazlar üzerine İstanbul’da 19 ilçede yeniden sayım işlemi başlamıştı.

Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt’ta sayım işlemi tamamlandı. CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, İstanbul’da 19 ilçede devam eden oy sayımıyla ilgili son bilgileri aktardı.

“Oy sayımı devam ediyor Ümraniye’de. Burası en çok geçersiz oyun tespit edildiği ve en çok sandığın incelendiği ilçe 1424 sandık inceleniyor. 13 bin 500 de geçersiz oy tespit edilmişti. Şu ana kadar 1181 sandığın incelendiğini söyleyelim. Şu an oy sayımı işlemi devam ediyor.

Bazı ilçelerde ise oy sayım işlemi tamamlandı. Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt’ta oy sayım işlemi bitti. Bizim bulunduğumuz noktada oy sayımı devam ediyor.

Her bir kurulda 7 görevli var. İkisi memur, 4 parti temsilcisi, 1 ilçe kurul başkanı ve aynı zamdan gözlemciler de burada. Bu bölgeye de yetkililer dışında kimse alınmıyor.

Bir yandan da hem AK Parti hem CHP kanadından açıklamalar geliyor. AK Parti, oy farklarının eridiğine dair açıklama yapıldı. CHP’de ise sonucu değiştirecek bir tablonun olmadığı yönünde açıklamalar yapılıyor.”

İstanbul’da Fatih İlçe Seçim Kurulu’nda itirazların ardından yapılan geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulu’ndan ayrılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Fatih’in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah” diye konuştu.

TRT