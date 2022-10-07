İstanbul’da 8 ilçe yabancı ikametine kapandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da 8 ilçenin yabancı ikametine kapandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı’nda Türkiye’deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278 olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, İstanbul’da 8 ilçede yabancılara ikamet izninin kapandığını da duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda Suriyeli mültecilere ilişkin önmeli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Türkiye’deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı. İstanbul’daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti.

8 İLÇEDE YABANCI KAYDI YAPILMAYACAK

Bakan Soylu, “Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu’nda ikamet izinleri kapandı. Bu ilçelerde yeni yabancı kaydı yapılmayacak” dedi.