İstanbul’da 8 katlı bina çöktü

İstanbul Kartal’da bulunan 8 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, enkaz altındaki 4 kişiden 1’i kurtarıldı.

İstanbul’un Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak’ta bulunan 8 katlı bir bina saat 16.00 sıralarında çöktü. İlk gelen bilgi ise çöken binanın 6 katlı ve Maltepe ilçesinde olduğu yönündeydi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bursa ve Sakarya’dan da kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik şeridi oluşturulurken, kurtarma ekipleri çalışmalarına başladı.

Binada 24 daire bulunduğu ve oturanların olduğu belirtildi. Görgü tanıkları enkaz altında kalanların olduğunu dile getirdi.

İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, yaralı 4 kişi ise kurtarılmaya çalışılıyor. Yaralılardan 1’i çıkarıldı.

Binada 24 daire olduğunu söyleyen Dikilitaş, şunları kaydetti:

“Binanın altındaki bodrum katında 15-20 çalışanı olan bir tekstil atölyesi var. Tam sağlıklı bilgi alamadık. 24 dairede de oturanlar var. Kaç kişi yaşadığını bilmiyorum. Cevizli-Orhantepe sınır olduğu için kesin bilgimiz yok. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Patlama yok, binanın kendi kendine çöktüğü söyleniyor. Binanın çok eski bina olduğu söyleniyor.”

TRT