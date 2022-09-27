İstanbul’da Aedes paniği

İstanbul’da ateş, başağrısı, kızarık gözler ve vücutta döküntü ile kendisini gösteren ve Aedes türü sivrisineğin neden olduğu rahatsızlık büyük korkuya neden oldu.

Normal sivrisineğe oranla daha büyük yaralar bırakan ‘Aedes’ türünün megakentte yayılımı artınca belediyelerin de çalışmaları hız kazandı. Bu belediyelerden olan Bağcılar, ilaçlamanın yanında halkı korunma yöntemlerine karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.

İstanbul’da ‘Aedes’ türü sivrisineklerde artış yaşanırken birçok mahallede bu durumdan rahatsız.

O mahallelerden biri olan Bağcılar’da belediye ‘sivrisinek mücadelesi’ni sürdürüyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ilaçlamanın yanında, hazırlanan el broşürleriyle vatandaşlara sivrisineklerden kurtulmanın yolu olan “Kurut-Kaldır-Korun” yöntemini anlatıyor.

Çalışmalar devam erken Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde görevli Veteriner Hekimi Yunus Giray Özarslan, yaptıkları çalışmaları anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“DURGUN SULARIN OLUŞUMUNA ENGEL OLUNMALI”

Özarslan, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkat çekti.

”HIZLA ÜRÜYORLAR”

Özarslan, “Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoruz” açıklamasında bulundu.

HASTANELİK EDEBİLİYOR

Özarslan özellikle son aylarda adı çok duyulan Aedes ısırdığının ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlara neden olabileceğini söyleyerek ”Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor” dedi.

Geçtiğimiz ay Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndekiler yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söylemişti.

Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslenmişlerdi.

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalık olduğu ifade ediliyor.

lk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanı’nda bir Rhesus maymununda keşfedilen virüs, insanlarda ilk olarak 1954’de Nijerya’da bulundu.