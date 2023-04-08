İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da Başakşehir’de gerçekleştirilecek program nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir’de düzenlenecek program nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Bu kapsamda saat 09.00’dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Sürücüler, bu yollara alternatif güzergahlar olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı’nı kullanabilecek.