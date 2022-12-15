İstanbul’da bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun programı nedeniyle kentte bazı yolların kapalı olacağı açıklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Fatih Saraçhane Meydanı’nda saat 16.00’da gerçekleştireceği program nedeniyle bazı yollar saat 14.00 itibari ile trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergahlar açıklandı.

İstanbul’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Saraçhane Meydanı’nda saat 16.00’daki toplanma çağrısı sonrası, valilik bazı yolların kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği’nin açıklaması şöyle:

Fatih İlçesi Saraçhane Meydanında bugün yapılacak toplanma nedeniyle trafiğe kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Saat 14.00’ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

– Macar Kardeşler Caddesi (İtfaiye ışıklar ile 15 Temmuz Şehitleri Caddesi Şehzadebaşı Camii ışıklar arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü trafiğe kapatılacaktır)

– 15 Temmuz Şehitleri Caddesi

– Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesi istikametine giden akım Ağa Yokuşu Sokağa yönlendirilecek (Gençtürk Caddesinden Şehzadebaşı Caddesine çıkış kapatılacaktır)

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

– Vatan Caddesi

– Atatürk Bulvarı

– Akdeniz Caddesi

– Halıcılar Caddesi

– Gençtürk Caddesi

– Horhor Caddesi

– Fevzipaşa Caddesi