İstanbul’da büyük yangın

İstanbul'da bir palet fabrikasında başlayan yangın diğer fabrikalara da sıçradı.

İstanbul Esenyurt’ta korku dolu anlar yaşandı. Bir palet fabrikasında başlayan yangının büyümesi sonucu alevler diğer fabrikalara sıçradı.

Esenyurt belediye Başkanı Murat Alatepe yangında can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

İstanbul Esenyurt’ta bir palet fabrikasında yangın çıktı. İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Esenyurt Kıraç’ta Evren Oto Sanayi Sitesi’nde bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede fabrikayı sardı ve yandaki alüminyum ve tekstil üretimi yapan fabrikalara da sıçradı.

İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Fabrikada patlamalar meydana geliyor. Fabrikalarda kimsenin olmadığı belirtildi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK

Esenyurt belediye Başkanı Murat Alatepe, Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Can kaybı yok. Yandaki iş merkezine de sıçramış durumda. Yangının çıkış noktası palet fabrikası, ahşap olmasından dolayı sıçramış” dedi

TRT