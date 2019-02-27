İstanbul’da çöpten ceset çıktı

İstanbul Acıbadem'de şoke eden bir gelişme meydana geldi.

İstanbul Acıbadem’de çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, ceset parçaları bulunması üzerine inceleme başlattı.

İstanbul Kadıköy’de bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu.

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak’ta, kağıt toplayan bir kişinin çöpte ceset parçaları olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sokağı trafiğe kapatan polis ekipleri, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu.

Çağrılan olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme başlattı.

NTV