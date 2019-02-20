Beşik gibi sallandılar

Ege ve Marmara Bölgesi’nde 5.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olduğu belirtildi. Bölgenin tamamında hissedilen depremin ardından Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesi açılmaz oldu. Depremden İzmir, Balıkesir, Bursa gibi illerin de etkilendiği kaydedildi.

Depremden korkan bazı vatandaşların evlerinden dışarıya çıktıkları görüldü.

Depremin ardından sosyal medya dahil bir çok internet sitesinde yavaşlama meydana geldi. Milyonlarca kişinin telefonlarına sarılması ile birlikte telefon hatlarında da zaman zaman kesilmeler olduğu kaydedildi.