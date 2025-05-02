İstanbulda Elektrik Kesintileri Listesi Yayınlandı

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANACAK

İstanbul’da 3 Mayıs tarihinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından farklı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintilerin ne zaman yapılacağı ve hangi ilçeleri kapsadığına ilişkin detaylar araştırılıyor. Bu kapsamda, İstanbul’un bazı bölgelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

BEDAŞ, İstanbul’daki elektrik kesintilerine ilişkin yaptığı açıklamada bazı bölgelerde belirli saatler içerisinde kesintilerin olacağını bildirdi. 03 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 13:00 arasında, Arnavutköy ilçesi Merkez-Hadımköy Mahallesi Derin Yol Sokak bölgesinde “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, aynı gün 09:30 ile 17:00 saatleri arasında yine Arnavutköy ilçesi Merkez-Boğazköy İstiklal Mahallesi’nde bakım çalışmaları nedeniyle elektriksiz kalacak caddeler arasında Aybars, Bende, Erdener, Göksel, Melek ve Zeycan sokakları bulunuyor.

FARKLI ÇALIŞMALAR NEDENİYLE KESİNTİLER

03 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek başka bir kesinti ise 09:30 ile 18:00 saatleri arasında yine Arnavutköy Merkez-Deliklikaya Mahallesi’nde “Deplase Çalışması” sebebiyle yapılacak. Bu kesinti, Akkaya, Cuma, Deliklikaya, Fasıllar ve diğer birçok sokak arasında yer alacak.

Etkilenen diğer bölgelerde 10:00 ile 17:00 saatleri arasında bakım çalışmaları bulunmakta. Bahçelievler ilçesinde de birkaç mahallede abonelik bağlantı çalışmaları sebebiyle elektrik kesintileri yapılacak. Örneğin, Şirinevler Mahallesi’nde 1. Murat ve Murat sokaklarında saat 09:00 – 12:00’de kesintiler olacak.

Bu tarz elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından “İş Sağlığı ve Güvenliği” kuralları çerçevesinde, çeşitli bakım ve düzenleme çalışmaları gereği gerçekleştiriliyor. İstanbul’da elektrik kesintileri hakkında güncel bilgiler sürekli paylaşılacağı için halkın bu gelişmeleri takip etmesi önemli.