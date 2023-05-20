İstanbul’da elektrikler kesilecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 17 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. BEDAŞ yayımladığı planlı kesinti programına göre, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Eyüpsultan ve daha birçok ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Mayıs BEDAŞ elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ, 20 Mayıs elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul’un 17 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.