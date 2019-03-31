İstanbul’da eş zamanlı terör operasyonu!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

- Reklam -

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerinin seçim öncesi güvenlik güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara, İETT otobüslerine, bankalara ve ATM’lere, siyasi parti teşkilat binaları ile seçim irtibat bürolarına yönelik silahlı, el yapımı patlayıcılı, molotofkokteylli saldırı yapacakları yönünde bilgiler elde etti.

Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şişli ve Ümraniye’de operasyon yapıldı, 90 kişi gözaltına alındı.