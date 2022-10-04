İstanbul’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da FETÖ’nün eğitim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 40 şüphelinin 35’i gözaltına alındı.

Üsküdar’da FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim yapılanmasını yeniden kurmaya çalıştığı ve örgütle bağlantısı olmayan bir kişinin adına açılan ancak tüm çalışanlarının örgüt mensubu olduğu dershaneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.