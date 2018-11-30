İstanbul’da hastane boşaltıldı

İstanbul Mahmutbey’deki 30 yıllık hastanenin boşaltıldığı öğrenildi. İzne çıkarılan personel ise haberi duyunca şoke oldu.

Hastane binasındaki tüm cihazların götürüldüğü anlaşıldı. Hastane işçileri ve doktorlar tazminatlarını alamadıklarını belirtirken, ortaklar arasında sorun çıktığı belirtiliyor.

İSTANBUL Mahmutbey’de bulunan Akgün TEM Hastanesinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. 1990 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan hastane 4 yıl önce el değiştirdi.

HÜRRİYET