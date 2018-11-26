İstanbul’da helikopter kazası: 4 şehit

İstanbul Sancaktepe’de askeri bir helikopter henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı düştü. Ekipler olay yerine sevk edildi.

UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe’de bir sokağa düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, yaralı bir asker ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

BAKAN AKAR’DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Akar, olay yerinde incelemesinin ardından açıklama yaptı. Bakan Akar şunları söyledi:

“Sabah saat 10.32’de eğitim amacıyla kalkan helikopterimizde iki subay, iki astsubay ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetine başlamışlardır. Maalesef saat 11.02’de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonra da gördüğünüz gibi bu kazanın meydana geldiği görülmüştür. Bu kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır.

Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyatı yapılmaktadır. Bununla ilgili sağlık personeli, doktorlar gerekli kararı verdiler. Gerekirse ikinci maeliyat için hazırlıkları sürdürmektedirler.

Bu kahraman pilotlarımız, şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirme çabasına girmişlerdir. Ve bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden gerçekleştirmek için anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişler ve bunu da bir ölçüde sağlamışlardır. Havaalanına çok yakın olmalarına rağmen maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. İncelemeler başlatılmış, hem adli hem idari soruşturma sürmekte. İlgili makamlar çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede biz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, ameliyathanedeki arkadaşımıza da acil şifalar diliyorum”

İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada”Samandıra’da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI ERDEM: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de şehit askerler için çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var. Apartmanın yan bahçesine düşüyor. Park 60-70 metre mesafede. Şehitlerimiz var üzgünüz. Sancaktepe içerisinde iki garnizon vardı. Biri taşındı. 1950’den bu yana burada. Helikopterler de eğitim helikopteri olabilir, nakliye helikopteri olabilir. Bölgemizdeki askeri garnizona dair bir kaza. 2009’da yine bir eğitim uçağı düşmüştü. O zaman iki pilotumuz hafif sıyrıklarla kurtulmuştu ama bugün burada bu kazada çok üzgünüm.”

“ASKERLERİMİZ KENDİLERİNİ FEDA ETTİ”

Sarıgazi Muhtarı Göker Göktaş, helikopterdeki askerlerin olası bir facianın önüne geçmek için kendilerini feda ettiğini söyledi. Muhtar Göktaş şöyle konuştu:

“Askerlerimiz kendi canlarını feda ettiler. Çünkü düştüğü yer evlerin arasında boş bir arsa. Askerimiz, kendi canı pahasına kendini feda etti diyebilirim. Çok dolu olan bir bölge aslında. Ama askerlerimiz bunu göz önünde bulundurarak o boş arsaya düşürmesi gerçekten facianın önüne geçilmesine neden oldu.”

GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI

Sancaktepe Sarıgazi’de içinde 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı askeri helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını belirtti. Uçağı düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, ”Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk” dedi.

TRT