İstanbul’da İETT kazası!

İstanbul Kuruçeşme’de İETT otobüsünün yaptığı kaza sonucu 9 vatandaşımız yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Kuruçeşme’de İETT otobüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Kaza saat 10.45’te meydana geldi. DHA’nın haberine göre, yokuş aşağıya inen İETT otobüsünün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yol kenarındaki duvara çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

TRT