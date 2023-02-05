İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da yaklaşık 10 bin personel ile 2 bin 275 araç ve iş ekipmanı ile karla mücadeleye hazır olduklarını belirtti. İmamoğlu İstanbullular’a uyarılarda bulunarak, mümkün olduğu kadar dışarıya çıkılmaması, zorunla hallerde toplu taşımanın kullanılmasını önerdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte beklenen fırtına ve kar yağışı öncesi, Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) canlı yayınla bilgilendirme yaptı.

İmamoğlu, Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımı olduğunu bildirerek, “Şu anda yağmur ve karla karışık yağmurla başladı gün. Ama ilerleyen saatlerde kara dönüşeceği noktalar oldukça fazla var. Bugün özellikle öğleden sonra başlamak üzere, gece boyunca devam edecek olan fırtına en önemli başlık. Arkadaşlarımın verdiği meteorolojik rapordaki öngörüsü, saatte 60 ila 90 kilometre süratle esecek çok sert bir fırtına. Tabii bu fırtınayla birlikte kuvvetli bir kar yağışı da bekleniyor. Sibirya kökenli diye tarif edilen soğuk hava dalgasının etkisi, fırtınayla birlikte artacak. Hatta sıfır derecenin bile -5, -6, -7’lere hissedilmesi öngörülüyor” dedi.

İstanbullular’a da görev düştüğüne de vurgu yapan İmamoğlu, “İnsanlarımızın böylesi sert hava koşulunda da çok dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Mümkün olduğu kadarıyla da dışarıya çıkılmaması ve hatta mümkünse, bir yolculuk yapacaksa da toplu taşımanın kullanılması önemli bir uyarıdır” şeklinde konuştu. Meteorolojinin İstanbul’un perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağı uyarısında bulunduğunu yineleyen İmamoğlu, “Valiliğimizden okullarla ilgili ya da kamu çalışanlarıyla ilgili bir açıklama yok. Bu zaman dilimi içerisinde eğer böyle bir tedbir alınırsa da bunu yine vatandaşlarımızla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

“EKİPLERİMİZ 598 MÜDAHALE NOKTASINDA HAZIR BEKLEYECEK”

İBB’nin karla mücadele çalışmalarını ve aldıkları önlemleri de kamuoyuna aktaran İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı: “İstanbul’da yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Görev başında olan personel sayımız, 9 bin 649. Bu denli kalabalık bir ekiple, İstanbulumuzun her köşesinde, farklı görev tanımlarıyla, işimizin başında olacağız. Ekiplerimiz, yeni hayata geçirdiğimiz, özellikle akıllı sistem kazandırılan araçlarla birlikte karla mücadele yapacak. Metrobüs yoluna özel kar küreme araçları, aralıksız görev yapacaklar. Bu da önemli. Metrobüs yolu güzergahı üzerinde, o güzergaha uygun hazırlanan kar küreme araçlarımız olacak. Arkadaşlarımız, aynı zamanda metro istasyonlarımızda da etkili bir hizmet içerisinde olacaklar. Çünkü, toplu taşımanın yoğunlaşmasıyla, vatandaşlarımızın konforunu da düşünüyor olacağız. Bu noktada, şimdilik belirlediğimiz, ihtiyaç olduğunda artıracağız, 40 noktada kumanya ve mobil dağıtımla insanlarımıza destek olacağız. 9 metro istasyonunda da kurulan ısınma noktalarında çay ikramımızla, vatandaşlarımızı güzel bir güne devam etmeleri noktasında destekleyeceğiz. Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da bizim sorumlu olduğumuz yol ağında, 4 bin 23 kilometrelik yol ağından bahsediyorum, 598 müdahale noktasında hazır bekliyor olacaklar. Bu yapılan çalışmanın şöyle de bir boyutu var; Kar küreme tuzlama çalışmaları, olası kar yağışı ve buzlanma öncesinde de sahalarda olacak. Özellikle tuzlamayla ilgili bu çalışmalarla tedbirin önünden alındığını ifade edelim. İBB, 260 ton tuz, 46 ton solüsyon kullandı şu ana kadar. Yollarda da özellikle 377 adet hazırda tuz kutuları bulunuyor ve 64 tank da solüsyon ani kullanıma dönük noktalarda bekletiliyor.”

“KÖY YOLLARINDA 168 KÜREME APARATLI TRAKTÖRLER ÇALIŞACAK”

Fırtına nedeniyle çatı uçmaları ya da ağaç devrilmelerinin mümkün olabileceğini belirten İmamoğlu, “Özellikle özel yapılarda alınması gereken tedbirler, şantiyeler olabiliyor İstanbul’un muhtelif noktalarında, buna dönük bütün kurum, kuruluşları, şirketleri de uyarıyorum. Mutlaka tedbirlerini alsınlar. Bu denli sert fırtınaya karşı kendi alanlarında, sahalarında mutlaka hazırlıklı olsunlar. Tabii İstanbulumuzun kırsalı var. Kırsalında da hazırlıklıyız. Özellikle muhtarlarımızın kontrolüne verdiğimiz 168 küreme aparatlı traktörler köy yollarında çalışacaklar. Saygıdeğer muhtarlarımızla iş birliği içerisinde süreci yönetecekler. Erken uyarı sistemimizle beraber, 60 noktada var bu, olası bir yoğunlaşma da yine o noktalara hızla arkadaşlarım müdahale edecekler” ifadelerini kullandı.

“104 KİLOMETRELİK METROBÜS GÜZERGAHINDA 44 ARACIMIZ VE İŞ MAKİNAMIZ HAZIR OLACAK”

İstanbul’da hizmet edecek araç ve iş makinası sayısının 2 bin 275 olduğunun altını çizen İmamoğlu, bilgilendirme konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Güçlü bir ekibimiz ve ekipmanımız var. Mevcutta şu an itibariyle, 257 bin ton tuz stokumuz bulunmakta. Traktör sayımız bunun dışında, 168 adet. Ki bunlar, dediğim gibi köy yollarında çalışıyor olacak. Kurtarıcı vinç ve çekici sayımızı 49’a çıkarttık. Yine 104 kilometrelik metrobüs güzergahında da 44 aracımız ve iş makinamız hazır olacak. Tabii bunların bakımına dönük de yine 32 adet aracımız, ani arızalarda onlara destek olacak. Tam ekip işimizin başındayız, sahadayız. Ben bugün, bazı atölyeleri de ziyaret edeceğim. Sahadaki çalışmaları kontrol edeceğim. Tekrar ifade edeyim: Lütfen mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Tabii ki işimize, gücümüze giderken de olabildiğince toplu taşımayı kullanmayı tercih edelim. Çalışma saatleriyle ilgili ya da okullarımızla ilgili, valiliğimizin bir tedbir kararı olursa da onu da yine siz kıymetli hemşerilerimizle paylaşacağız. İşin tabii şöyle bir tarafı da var; Ne yazık ki yüzde 30’un altına düşen baraj doluluğumuz için bu bereket, bize ve bölgemize iyi de gelecek. Onun için hasarsız, sıkıntısız, Allah korusun hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan bu süreci aştığımızda, karın güzelliğini, bereketini de hem milletçe hem de topraklarımızın yaşamasını diliyorum.”