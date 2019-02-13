İstanbul’da kaza! Trafik felç oldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde TIR kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu Dilovası Gişeler mevkisinde taş yüklü 06 GE 5294 plakalı TIR, dorsesinin kayması üzerine bariyerlere çarptı.
TIR şoförü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve kara yolları ekipleri, bölgede önlem aldı.
Kaza nedeniyle otoyolda İstanbul istikametinde ulaşımın 2 şeritten sağlanması, uzun araç kuyruğuna neden oldu.
TIR’ın, olay yerinden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
TRT