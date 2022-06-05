İstanbul’da maymun çiçeği vakası var mı? Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsü hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da maymun çiçeği virüsü vakası olduğu iddialarına yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da maymun çiçeği şüphesiyle karantinaya alınan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye’de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’da maymun çiçeği virüsü şüphesi üzerine karantinaya alınan 4 kişinin test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, “İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. ‘Ya öyleyse’ gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır.” dedi.