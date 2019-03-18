İstanbul’da metro seferlerinde aksama

İstanbullu vatandaşlar için Metro İstanbul’dan uyarı geldi. Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferlerin aksadığı bildirildi.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, M5 Üsküdar – Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik bir arıza sebebiyle seferlerin Üsküdar – Necip Fazıl istasyonları arasında yapıldığı, teknik ekiplerin arızayı gidermek amacıyla bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Açıklamada, sefer yapılamayan Çekmeköy – Necip Fazıl istasyonları arasında İETT tarafından ücretsiz otobüs seferleri yapıldığı aktarıldı
TRT