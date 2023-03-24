İstanbul’da otelde yangın: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Pendik'teki 7 katlı bir otelden alevler yükseldi.

İstanbul Pendik’teki 7 katlı bir otelde çıkan yangın sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul’un Pendik ilçesi Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi’ndeki 7 katlı otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otelde kalanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.