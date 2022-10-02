Marmara Bölgesi’nde beklenen yağış, İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili oluyor.

Yağışlı hava, Avrupa Yakası’nda Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Zeytinburnu, Avcılar ve Beylikdüzü ile Anadolu Yakası’nda Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’de etkili oluyor.

Zaman zaman gök gürültülü seyreden yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.

Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Kütahya, Kırıkkale ve Sivas çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin batısında sıcaklıkların 2-4 derece düşeceği belirtiliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu ve Karabük çevreleri ile Bolu’nun kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan 5 günlük hava tahmini raporuna göre, yurt genelinde salı günü hariç perşembe gününe kadar yağışlı bir hava hakim olacak.