İstanbul’da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 4 ilçede sular kesileceğini vatandaşlara duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Tuzla ilçesinde yer alan Tepeören, Orta ve Anadolu Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 5 saat boyunca su verilemeyecek. Öğlen 12.23’de kesilen suyun saat 17.00’da geleceği tahmin ediliyor.

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul’un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul’un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 5 Aralık İSKİ su kesintisi listesi.