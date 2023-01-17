İstanbul’da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 5 ilçede su kesintisi yaşanacağını vatandaşlara bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 5 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Şile ilçesinde yer alan Çayırbaşı Mahallesi’nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 7 saate yakın bir süre boyunca su verilemeyecek. Sabah 09.35’de kesilen suyun akşam saat 16.00’da geleceği tahmin ediliyor.

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul’un 5 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul’un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.