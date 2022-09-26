İstanbul’da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul’un 13 ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

İSKİ su kesintisi yapılacak 13 ilçeyi tek tek açıklarken, suların ne zaman geleceği de belli oldu.

İSKİ bazı ilçelerde yapılacak çalışmadan dolayı suların kesileceğini duyurdu. Su kesintilerinin yaşanacağı ilçelere ne zaman suların geleceği de belirtildi. İşte ilçe ilçe su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler…

Arnavutköy

İslambey Mah,Yavuz Selim Mah,Hicret Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Büyükçekmece

Güzelce Mah,Bahçelievler Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Bakırköy

Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Sakızağacı Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah

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Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Başakşehir

Ziya Gökalp Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şahintepe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beykoz

Rüzgarlıbahçe Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Acarlar Mah,Soğuksu Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu

Örnektepe Mah,Sütlüce Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenler

Fatih Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt

İstiklal Mah,Şehitler Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Battalgazi Mah,Hürriyet Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih

Topkapı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Balat Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Silivri

Kavaklı İstiklal Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla

Aydınlı Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Çatalca

Akalan Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Üsküdar

İcadiye Mah

Çalışmanın tahmini olarak 26.9.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir