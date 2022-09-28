İstanbul’da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte 8 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Arnavutköy’de yaşanacak su kesintisinin saat 08.00’da başlayacağı ve 14.00’da bitmesi öngörülüyor. Mehmet Akif Ersoy ve Mareşal Fevzi Çakmak Mahallelerine su verilemeyecek.
Büyükçekmece’de yaşanacak su kesintisinin saat 09.00’da başlayacağı ve 18.00’da bitmesi öngörülüyor. Fatih Mahallesine su verilemeyecek.
Bahçelievler’de yaşanacak su kesintisinin saat 11.21’de başlayacağı ve 15.30’da bitmesi öngörülüyor. Hürriyet Mahallesine su verilemeyecek.
Bakırköy’de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07’de başlayacağı ve 15.00’de bitmesi öngörülüyor. Basınköy Mahallesine su verilemeyecek.
Başakşehir’de yaşanacak su kesintisinin saat 12.07’de başlayacağı ve 13.00’da bitmesi öngörülüyor. İkitelli Osb Mahallesine su verilemeyecek.
Fatih’te yaşanacak su kesintisinin saat 11.00’da başlayacağı ve 15.00’da bitmesi öngörülüyor. Koca Mustafapaşa, Cerrahpaşa ve Aksaray Mahallesinde su verilemeyecek.
Zeytinburnu’nda yaşanacak su kesintisinin saat 10.00’da başlayacağı ve 20.00’da bitmesi öngörülüyor. Böylelik Zeytinburnu’nda birçok mahallede 10 saatlik su kesintisi yaşanacak.
Üsküdar’da yaşanacak su kesintisinin saat 10.00’da başlayacağı ve 13.00’da bitmesi öngörülüyor. Ahmediye Mahallesinde su verilemeyecek.