İstanbul’da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte yaşanacak su kesintisi hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Maltepe ilçesinde yer alan Yalı Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 7 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 11.19’de kesilen suyun akşam saat 18.00’da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.