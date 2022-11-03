İstanbul’da su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte yaşanacak su kesintisini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentte yaşanacak su kesintisi hakkında açıklama yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 6 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Maltepe ilçesinde yer alan Yalı Mahallesinde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle 7 saat boyunca su verilemeyecek. Sabah 11.19’de kesilen suyun akşam saat 18.00’da geleceği tahmin ediliyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 3 Kasım İSKİ su kesintisi listesi.