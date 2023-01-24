İstanbul’da sular kesilecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul’un 4 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Büyükçekmece ilçesinde yer alan Kumburgaz, Yenimahalle, Celaliye ve Kamiloba Mahallesi’nde yaşanacak olan su kesintisi nedeniyle, 7 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Sabah 09.58’de kesilen suyun akşam saat 17.00’da geleceği tahmin ediliyor.

İSKİ tarafından yayımlanan arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul’un 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul’un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor.